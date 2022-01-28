В Самарской области полицейские ищут бомжа-путешественника, который обвиняется в краже

Всем, кто видел преступника и знает, где он находится, необходимо сообщить в полицию. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Летом прошлого года полицейские поймали преступника, который украл садовый инвентарь у жителя Красноярского района. Ильин Александр Петрович, 17.10.1971 г.р. дал признательные показания, судом ему была назначена подписка о невыезде и надлежащем поведении. Однако мужчина без определенного места жительства стал скрываться от органа дознания на территории региона.

- Полицейские предполагают, что Александр Ильин, лицо без определенного места жительства, может находиться в одном из населенных пунктов на территории Самарской области, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

На вид мужчине 45-50 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения. Полицейские просят всех, кто владеет информацией о местонахождении преступника, сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(846-57)2-13-78, 8-929-705-85-14, или 112.