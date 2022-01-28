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Общество28 января 2022 9:51

В Самаре предложили установить вторую горку на площади Куйбышева

С такой инициативой выступили депутаты гордумы
Алена Тушканова
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Катание на тюбингах пользуется большой популярностью среди горожан

Катание на тюбингах пользуется большой популярностью среди горожан

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре депутаты предложили увеличить число площадок для досуга под открытым небом. Особой популярностью зимой среди горожан пользуется катание на тюбингах. Народные избранники считают, что оно должно стать доступнее.

— Необходима установка второй горки на площади Куйбышева и организация собственных, а не арендованных конструкций в муниципальных парках, — считают депутаты гордумы Самары.

Не менее востребованным видом зимнего отдыха является катание на коньках. Депутаты предложили ввести льготы на прокат и заточку коньков для школьников, студентов и многодетных семей. Кроме того, в проработке, по их мнению, нуждается вопрос о снижении стоимости общепита в общественных местах.

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