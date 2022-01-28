Самарцы из-за коронавируса боятся аэропортов и вокзалов, но не отказываются от путешествий

Жители Самары назвали места, где можно заразиться коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары считают, что опасность заразиться коронавирусом наиболее велика в аэропортах и на вокзалах. Четверть опрошенных специалистами Озон Travel назвали именно этот вариант, еще почти столько же уверены, что опасно находиться в экскурсионных местах. Тем не мене 91% самарцев в этом году намерены отправиться в путешествия, хотя обещают предпринять дополнительные меры безопасности.

38% респондентов пожаловались, что начали бояться поездок, но отправляться в путь им все равно приходится. Чуть меньше трети опрошенных признались, что стали путешествовать реже. Дома из-за коронавируса остались 14% всех, кто ответил на вопросы портала.

Только 13% опрошенных горожан беспечны и не принимают дополнительных мер защиты. 40% обязательно изучают коронавирусную сводку о ситуации в регионе или стране, куда направляются. Четверть респондентов внимательно изучают вопрос о том, насколько хороша медицина в пункте назначения.

Также из-за пандемии горожане стали внимательнее относиться к условиям поездки. Путешественники хотят, чтобы была возможность отменить или перенести путешествие, индивидуальный трансфер также приветствуется. Интерес сместился в сторону отелей большого размера, где можно меньше контактировать с другими людьми.