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Общество28 января 2022 11:15

В Самаре повысили надежность систем отопления в трех районах

Для этого теплоэнергетики обновили оборудование на двух котельных
Алена Тушканова
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Специалисты заменили устаревшие установки на новые

Специалисты заменили устаревшие установки на новые

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У жителей трех районов Самары теперь будет меньше проблем с отоплением. Энергетики повысили надежность их теплоснабжения. Улучшения коснулись Железнодорожного, Октябрьского и Советского районов.

— На Центральной и Привокзальной отопительных котельных специалисты заменили два устаревших котлоагрегата. Техническое перевооружение повысило надежность теплоснабжения, снизило потерю тепла, а также увеличило КПД котельного оборудования, — сообщили в пресс-службе самарского филиала компании «Т Плюс».

Проведенные работы стали частью масштабной программы по модернизации оборудования, прошедшей на ТЭЦ, ГРЭС и котельных. В общей сложности теплоэнергетики отремонтировали 8 энергетических котлов и 13 турбоагрегатов.

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