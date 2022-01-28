В Самаре повысили надежность систем отопления в трех районах

Специалисты заменили устаревшие установки на новые Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У жителей трех районов Самары теперь будет меньше проблем с отоплением. Энергетики повысили надежность их теплоснабжения. Улучшения коснулись Железнодорожного, Октябрьского и Советского районов.

— На Центральной и Привокзальной отопительных котельных специалисты заменили два устаревших котлоагрегата. Техническое перевооружение повысило надежность теплоснабжения, снизило потерю тепла, а также увеличило КПД котельного оборудования, — сообщили в пресс-службе самарского филиала компании «Т Плюс».

Проведенные работы стали частью масштабной программы по модернизации оборудования, прошедшей на ТЭЦ, ГРЭС и котельных. В общей сложности теплоэнергетики отремонтировали 8 энергетических котлов и 13 турбоагрегатов.