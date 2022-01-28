Оборудовать медицинские классы помог вуз. Фото: СамГМУ

В школе Южного города в Самаре открылись медицинские классы 27 января 2022 года. Опорная школа СамГМУ будет давать углубленную подготовку школьникам, которые хотят стать врачами. Для этого в образовательном учреждении оборудовали специальные медицинские классы.

Медклассы оборудованы тренажерами сердечно-легочной реанимации, внутримышечных и подкожных инъекций, медицинскими носилками, индикатором кардиоритма и имитаторами ранений, переломов, ожогов и обморожений. Также медуниверситет помог оснастить классы для будущих врачей хирургическими тренажерами и тренажерами с применением 3D, VR-технологий — «Виртуальная клиника», «Экстренная медицинская помощь», 3D-атлас медицинских инструментов.

- Основная цель проекта по созданию опорных и базовых школ - поиск мотивированных абитуриентов, а также интеграция наших разработок и идеологии преподавания в школу, — отметил ректор СамГМУ Александр Колсанов. — По сути, уже в 10-11 классе школьники учатся на первом курсе СамГМУ, и уже осознанно поступают в медицинский. Среди ребят, которые учились в медклассах, отсев по неуспеваемости в вузе приближается к нулю.

Первая опорная школа СамГМУ открылась в конце 2021 года на базе Медико-технического лицея. Всего по итогам конкурса статус опорных получили шесть школ региона, статус базовых — 22.