Жители Самары рассказали о способах защиты от омикрона в путешествиях

Самарцы не отказались от путешествий, но стали осторожнее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары рассказали, как защищаются в путешествиях от коронавируса и от штамма "омикрон" в частности. Только 13% горожан, которых опросили специалисты портала Озон.Travel подчеркнули, что никак не заботятся о своей безопасности. 23% - почти четверть опрошенных - уверены, что для защиты достаточно маски, санитайзера и прививки от коронавируса. Что ж, вполне впечатляющий набор.

А вот остальные относятся к своем здоровью еще более внимательно. Так, 25% теперь с большей готовностью арендуют дом или квартиру, а не гостиницу, 14% путешественников стараются во время поездки не посещать людные места и отказываются от массовых экскурсий. 16% отправляются в экологические туры и не ходят в рестораны и кафе.

При этом самарцы отметили, что считают в поездках самыми опасными местами вокзалы и аэропорты. Еще 21% опрошенных опасаются самолетов: здесь много людей и очень сложно соблюдать социальную дистанцию. И лишь 11% боятся подхватить "корону" в отеле.

Кстати, самарцы рассказали и о том, куда именно они ездят в этот сложный пандемийный период. 44% горожан летали в отпуска, 30% - в командировки, 14% в путь погнали неотложные личные дела.

А вы отказываетесь от путешествий в пандемию? Обсудим в комментариях.