В Самаре городские поликлиники перестали принимать плановых пациентов

Поликлиники начали принимать только пациентов с температурой и ОРВИ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области наблюдается нестабильная эпидемиологическая ситуация. За минувшие сутки в регионе было подтверждено 1826 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, в регион пришел новый штамм «омикрон», который считается наиболее опасным для людей. В связи с увеличившимся количеством заболевших, в Самаре некоторые поликлиники приостановили плановый прием пациентов.

- Плановый прием временно приостановлен в связи с ростом заболеваемости. Теперь будут приниматься только пациенты с температурой и признаками ОРВИ, - сообщила главный врач городской больницы №7 Анна Дубасова в твиттере.

Так, в экстренном режиме работы теперь будут работать поликлиника №7 (Батайская, 10) и поликлиника №1 (Тополей, 12). Помимо отмены планового приема в поликлиниках, в СГП №1 закрыли дневной стационар.