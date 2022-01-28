В Самаре появился второй пандомат для приема пластиковых бутылок и алюминиевых банок

В Самаре появилась еще одна возможность сдать тару на переработку

В Самаре появился второй пандомат для пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Аппарат для сбора использованной тары на переработку установили около площади Куйбышева, в офисе Сбербанка на ул.Вилоновской, 13. Инициаторами проекта выступили Сбербанк и ГК «ЭкоВоз».

В аппарат можно сдать бутылки из пластика объемом до двух литров с маркировкой PET(1), а также алюминиевые банки из-под холодных напитков.

- Бутылки могут быть как с крышками, так и без них, - пояснили в Сбере. – Но обязательно нужна этикетка - сканер считывает штрих-код и распознает вид упаковки.

Аппарат автоматически будет подсчитывать количество сданной тары.

Все вырученные средства от переработки вторсырья из пандомата будут направлены на приобретение саженцев сосны для восстановления лесов Самарской области.

Это уже второй подобный аппарат. Первый был установлен летом 2021 года на ул.Ново-Садовой, 24. Там также можно сдать пэт-бутылки и алюминиевые банки, а за каждую единицу тары – получить баллы на бонусную карту «ВкусВилла».

Кроме того, сдать упаковку на переработку в Самаре можно на акциях и в Экоцентрах проекта "Вторсырье на благотворительность", а также с помощью Экомобилей ГК "Эковоз" и регоператора "ЭкоСтройРесурс"