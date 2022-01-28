В Самаре парень надругался над своим сводным братом-шестиклассником в доме на 1-й просеке

Расследование продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

27 января в Самаре возбудили уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ на 20-летнего местного жителя. Ему вменяют насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего ребенка.

— По предварительной версии, в период с конца октября до начала ноября 2021 года в доме на 1-й просеке он надругался над своим сводным братом. Потерпевший учится в шестом классе в одной из местных школ, ему 12 лет, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Подозреваемый арестован за ранее совершенное преступление. Сейчас расследование продолжается.