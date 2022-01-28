В Жигулевске сын-рецидивист угрожал убить мать вилкой и топором

На счету жителя Жигулевска - судимости за кражу, грабеж и наркотики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях в доме на улице Никитина в Жигулевске разгорелась семейная драма. Сын, изрядно приняв на грудь, решил убить 63-летнюю мать. Он угрожал ей топором и вилкой. Об этом «КП-Самара» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По предварительным данным, сын с матерью живут вдвоем. Женщина преподает в школе. А вот ее 34-летнее чадо нигде не работает, зато уже имеет несколько судимостей — за кражу, грабеж и незаконный оборот наркотиков. Его будни не обходятся без выпивки. Видимо, родственники уже не раз ссорились по этому поводу.

16 января мужчина вновь напился и разругался с матерью. Он схватил топор и заявил, что убьет ее. Даже определил срок — до 18 часов. На этом мужчина не успокоился. Он вооружился вилкой и стал замахиваться ею в сторону матери. При этом сын продолжал угрожать женщине расправой, в том числе вырвать кадык.

Вероятно, соседи услышали шум и вызвали полицейских. Они приехали и задержали дебошира. Теперь ему грозит еще одно уголовное наказание. На этой неделе правоохранители возбудили против жителя Жигулевска дело. Ведется следствие.