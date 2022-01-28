Житель Октябрьска случайно убил приятеля, уронив его на пол

Правоохранители возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Октябрьска поругался с приятелем и случайно убил его. Он два раза ударил своего товарища, после чего тот упал и умер. Об этом «КП-Самара» сообщил собственный источник, знакомый с ситуацией.

Все случилось вечером 25 декабря 2021 года в доме на улице Тихой. 47-летний мужчина поссорился с 45-летним хозяином жилплощади и набросился на него с кулаками. Он два раза ударил знакомого по лицу и туловищу. Тот, не удержав равновесия, упал и ударился затылком о мебель. Потерпевший умер на месте. По предварительным данным, смерть наступила из-за перелома черепа.

Труп мужчины на следующий день нашла его сожительница. Она же вызвала полицию. Вскоре стражи порядка задержали предполагаемого преступника. Мужчина не стал отрицать свою вину. Насколько известно, он уже несколько раз был судим за изнасилование, кражи и разбой.

Недавно в отношении подозреваемого следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Ему может грозить до 2 лет лишения свободы.