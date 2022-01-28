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Общество28 января 2022 17:44

В Самаре рассказали, как спасут 300-летний дуб в Парке Гагарина

Дерево в аварийном состоянии
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Дерево восстановят собственными силами

Дерево восстановят собственными силами

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре рассказали о восстановлении многовекового дерева. Дуб был памятником природы в регионе.

В мэрии отметили, что сотрудники «Парки Самара» своими силами начнут восстанавливать и сохранять культурное наследие. Также при обсуждении не исключали вариант «сноса». Жители бояться, что ветки могут покалечить посетителей. Вокруг дуба возвели ограждения.

Теперь сотрудники «Парков» приложат силы и продолжат лечить дуб. Денег на его восстановление не выделили. Справляться с проблемой будут самостоятельно. Раньше ствол дерева укрепляли каркасом и стяжками.