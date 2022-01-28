В Самаре рассказали, как спасут 300-летний дуб в Парке Гагарина

Дерево восстановят собственными силами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре рассказали о восстановлении многовекового дерева. Дуб был памятником природы в регионе.

В мэрии отметили, что сотрудники «Парки Самара» своими силами начнут восстанавливать и сохранять культурное наследие. Также при обсуждении не исключали вариант «сноса». Жители бояться, что ветки могут покалечить посетителей. Вокруг дуба возвели ограждения.

Теперь сотрудники «Парков» приложат силы и продолжат лечить дуб. Денег на его восстановление не выделили. Справляться с проблемой будут самостоятельно. Раньше ствол дерева укрепляли каркасом и стяжками.