Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 января 2022 6:27

В Самарской области рабочий провалился в металлический бункер на глубину 8 метров

ЧП произошло на лесопильне в Новосемейкино
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Рабочий пренебрег техникой безопасности. Фото: ПСС Самарской области

Рабочий пренебрег техникой безопасности. Фото: ПСС Самарской области

Вечером, 28 января 2022 года, в поселке Новосемейкино Самарской области произошло ЧП. 46-летний рабочий лесопильни в результате нарушения техники безопасности провалился в металлический бункер для хранения стружки на глубину 8 метров.

Самостоятельно выбраться из заточения рабочий не мог, на помощь пострадавшему выехал техногенный отряд Поисково-Спасательной службы Самарской области. Используя альпснаряжение, спасатели достали рабочего из бункера.

К счастью, медицинская помощь мужчине не потребовалась. Спасательная операция длилась около двух часов. Теперь руководству деревообрабатывающего предприятия придется ответить за соблюдение техники безопасности на производстве.

0