В Самарской области рабочий провалился в металлический бункер на глубину 8 метров

Рабочий пренебрег техникой безопасности. Фото: ПСС Самарской области

Вечером, 28 января 2022 года, в поселке Новосемейкино Самарской области произошло ЧП. 46-летний рабочий лесопильни в результате нарушения техники безопасности провалился в металлический бункер для хранения стружки на глубину 8 метров.

Самостоятельно выбраться из заточения рабочий не мог, на помощь пострадавшему выехал техногенный отряд Поисково-Спасательной службы Самарской области. Используя альпснаряжение, спасатели достали рабочего из бункера.

К счастью, медицинская помощь мужчине не потребовалась. Спасательная операция длилась около двух часов. Теперь руководству деревообрабатывающего предприятия придется ответить за соблюдение техники безопасности на производстве.