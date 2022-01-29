В Тольятти полицейские нашли вора сноубордов по следам на снегу

Сосед приметил дорогой инвентарь и ночью сдал его в ломбард. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В дежурную часть №24 в Тольятти обратилась местная жительница, которая сообщила о похищении двух сноубордов. Неизвестный забрал спортивный инвентарь из подъезда жилого дома. Ущерб составил 90 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Просмотрев камеры видеонаблюдения, было установлено, что ночью из одной из квартир выходил мужчина. На прилегающей территории возле дома были обнаружены следы волочения.

- Соседа потерпевшей, который гуляет по ночам, опросили. 30-летний мужчина признался в содеянном, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Как рассказал преступник, он знал о наличии камер наблюдения в доме. Поэтому ночью, он выбросил сноуборды в окно, а после оттащил их в ближайший комиссионный магазин. Вырученные деньги он потратил на собственные нужды.

В отношении ранее несудимого тольяттинца было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба». Теперь хитрому вору грозит до пяти лет лишения свободы. Спортивный инвентарь был возвращен законной владелице.