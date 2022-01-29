В Самаре пьяный мужчина с буханкой хлеба решил прилечь на трамвайные пути и парализовал движение

У мужчины не получилось самостоятельно подняться на ноги Фото: принтскрин видео.

Вечером в пятницу, 28 января 2022 года, в районе завода имени Тарасова парализовало движение трамваев. Причиной транспортного коллапса стала необъяснимая выходка самарца, который решил прилечь отдохнуть на трамвайных путях.

Видеозапись появилась в социальных сетях почти сразу после инцидента. По словам автора видео, мужчина в нетрезвом состоянии лежал на трамвайных путях рядом с остановкой «Завод им. Тарасова». В руках у пьяного дебошира была буханка хлеба, которую он очень боялся выпустить из рук и потерять.

Очевидцы происшествия попытались поднять пьяного мужчину, но тот сопротивлялся и не собирался вставать на ноги. В конце видеоролика к нему подошел солидный мужчина в возрасте и протянул руку помощи. Дебошир попытался подняться, но попытка вновь не увенчалась успехом. Через некоторое время самарец немного отодвинулся от путей, что позволило трамваям спокойно продолжить поездку. Автор видео не сообщает, что произошло дальше и как сейчас себя чувствует «звезда» пятничного кутежа на трамвайных путях.