Самарец умер в квартире, которую ремонтировал

Правоохранительные органы начали проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на улице Галактионовской в одной из квартир нашли труп уроженца Таджикистана. Как выяснилось, 31-летний мужчина занимался там ремонтом. На месте происшествия была оставлена записка на таджикском языке.

Как сообщил «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией, в записке мужчина написал, что просит закончить ремонт сдать квартиру. Также он попросил продать инструменты и перевести вырученные деньги на счет его отцу, а тело отправить на родину.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия. Выясняются все обстоятельства и причины смерти молодого рабочего.