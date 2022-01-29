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Происшествия29 января 2022 9:48

Самарец умер в квартире, которую ремонтировал

В одной из квартир на улице Галактионовской нашли труп уроженца Таджикистана
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Правоохранительные органы начали проверку

Правоохранительные органы начали проверку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на улице Галактионовской в одной из квартир нашли труп уроженца Таджикистана. Как выяснилось, 31-летний мужчина занимался там ремонтом. На месте происшествия была оставлена записка на таджикском языке.

Как сообщил «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией, в записке мужчина написал, что просит закончить ремонт сдать квартиру. Также он попросил продать инструменты и перевести вырученные деньги на счет его отцу, а тело отправить на родину.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия. Выясняются все обстоятельства и причины смерти молодого рабочего.