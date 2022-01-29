В Самаре молодая девушка выпила снотворное и чуть не умерла

Сейчас пострадавшая находится в больнице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В областную клиническую больницу имени Середавина в Самаре поступила 30-летняя местная жительница, которая отравилась медикаментами. Девушка выпила снотворное, которое ей назначил врач, но вскоре почувствовала себя плохо.

- Пострадавшая сама вызвала себе скорую. Ее госпитализировали в токсикологию с диагнозом: отравление, - рассказал «КП-Самара» проверенный источник.

В настоящее время девушка находится под наблюдением врачей, о ее состоянии пока неизвестно. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства, предшествующие случившемуся.