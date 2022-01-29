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Общество29 января 2022 11:23

В Самаре молодая девушка выпила снотворное и чуть не умерла

Врачи смогли помочь самарчанке сохранить жизнь и здоровье
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Сейчас пострадавшая находится в больнице

Сейчас пострадавшая находится в больнице

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В областную клиническую больницу имени Середавина в Самаре поступила 30-летняя местная жительница, которая отравилась медикаментами. Девушка выпила снотворное, которое ей назначил врач, но вскоре почувствовала себя плохо.

- Пострадавшая сама вызвала себе скорую. Ее госпитализировали в токсикологию с диагнозом: отравление, - рассказал «КП-Самара» проверенный источник.

В настоящее время девушка находится под наблюдением врачей, о ее состоянии пока неизвестно. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства, предшествующие случившемуся.

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