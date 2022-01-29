В Самарской области мужчина решил сжечь тещу, чтобы отомстить бывшей жене

Обвиняемый ждет приговора за попытку убить тещу

Следователи Новокуйбышевска завершили расследование уголовного дела по факту умышленного поджога дома и покушения на убийство. Сейчас уголовное дело передано в суд.

По версии следствия, в мае 2021 года между обвиняемым и его бывшей супругой произошел конфликт. Обиженный экс-супруг решил отомстить жене и убить ее мать. Ночью он пробрался на участок в поселке Черновский и облил горючей жидкостью стену веранды дома бывшей тещи. Когда пристрой объяло огнем, мужчина скрылся с места преступления.

К счастью, пожилая женщина проснулась и увидела огонь. Ей удалось вовремя выбежать из охваченного огнем здания и спастись. В результате умышленного поджога было уничтожено имущество потерпевшей на сумму более 300 тысяч рублей.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый ждет приговора за попытку убить тещу.