Где чаще всего фотографируются самарцы? Рассказываем о самых топовых Инстаграм-местах города

Где получаются самые крутые фото в Самаре, которые собирают кучу "лайков"? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На платформе для стартапа, бизнеса и технологий vc.ru появилось исследование блогера Даниила Охлопкова, где он рассказывает о самых популярных Инстаграм-местах в городах миллионниках. Блогер просмотрел самые популярные геотеги в 15 российских городах и выяснил, где больше всего лайков собирают фотографии.

Помимо Москвы, Питера и Казани в список исследования попала и Самара. Блогер выяснил, где самые топовые инстаграм-места в нашем городе и показал на карте самые популярные у самарцев локации для съемки.

За основу исследования были взяты геометки, которыми чаще всего пользуются жители городов. Так, больше всего фотографий самарцы сделали в «Аврора Молл» - 174 902. Медиана количества лайков у топовых фотографий в этой локации на момент парсинга у этого места составила 602. В день по данной геолокации выходит примерно по 70 постов.

Еще одним из самых популярных мест является Парк имени Гагарина, там было сделано 161 330 фотографий для Инстаграма. В зимний период быстро набирает популярность горнолыжный комплекс «Сок» на Красной Глинке. Самарцы и гости региона встали на лыжи или сноуборд и сделали 44 153 фотографий.

В основном самарцы чаще всего фотографируются и ставят метки в торговых центрах, парках культуры и отдыха, а также на популярных общественных пространствах, в том числе площади Славы или Набережной. Однако стоит отметить, что большинство инстаграм-блогеров, по всей видимости, проживают в крупных жилых комплексах – Крутые Ключи, Волгарь и Южный город. Там было сделано и запощено в Инстаграм более 100 тысяч фотографий и собраны тысячи «лайков».

Если смотреть на карту Самары, где отмечены наиболее популярные места для фотосессий на основании проставленных геопозиций, то видно, что самые «теплые» места находятся в историческом центре. Интересно, что очень мало отметок за Волгой, в Самарской Луке. Но это можно объяснить, вероятно, несезонностью.