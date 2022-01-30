Пассажиры избили водителя трамвая в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре четверо мужчин избили водителя трамвая, в произошедшем разбирается полиция.

Конфликт произошел в салоне трамвая, который следовал по маршруту №1. Известно, что пассажиры ругались с кондуктором. Водитель трамвая остановил вагон на остановке на улице Дзержинского и заступился за коллегу, но на него напали.

Как сообщили «КП-Самара» в ГУ МВД России по Самарской области, пострадавший мужчина, водитель трамвая, обратился в полицию утром в воскресенье, 30 января. Полицейским он рассказал о случившемся.

Личности нападавших установлены, все являются совершеннолетними. В полиции выясняют причины произошедшего, по факту произошедшего проводится проверка.