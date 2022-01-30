Два человека погибли в столкновении «Ауди» и «Приоры» в Самарской области

С места ДТП госпитализированы двое несовершеннолетних. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 30 января, произошло ДТП с двумя погибшими на трассе Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, авария произошла на 45-м км трассы примерно в 18:15. По предварительным данным, водитель «Ауди А5» выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль «Лада Приора».

Водитель и пассажир «Приоры» скончались до приезда скорой помощи. С места аварии госпитализированы двое несовершеннолетних, которые ехали в «Приоре», и водитель «Ауди».

Полицейские выясняют причины аварии.