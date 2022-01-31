Машинист из Тольятти взял кредит и отдал более 2 миллионов рублей мошенникам

Тольяттинец слишком поздно понял, что его обманывают Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Тольятти обратился 39-летний машинист одного из строительно-монтажных управлений города. Мужчина сообщил, что стал жертвой мошенников, оформив на себя кредит в 2,368 миллиона рублей.

По словам заявителя, если на телефон поступили сразу несколько звонков якобы от сотрудников службы безопасности банка, где у него открыты счета. Неизвестные уверяли рабочего, что на его имя пытаются взять кредит. Чтобы этого не произошло, нужно самостоятельно оформить кредит на себя и перевести деньги на безопасный счет.

Мошенники настоятельно попросили тольяттинца никому не сообщать о своих намерениях оформить кредит и не рассказывать о мошеннических действиях со своим счетом. Мужчина послушался и не стал проверять информацию по «горячей линии» своего банка. Вместо этого он пошел в ближайшее отделение и взял кредит на 2,368 миллиона рублей. После чего в этом же отделении он через банкомат перевел все деньги на «безопасный» счет мошенников.

Через некоторое время мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия и устанавливают личности мошенников. Возбуждено уголовное дело.