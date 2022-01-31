В Самаре ребенка высадили из трамвая из-за недостатка средств на карте

В МП ТТУ" отрицают, что кондуктор высадил ребенка на мороз Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Самары пожаловалась в соцсетях на кондуктора трамвая № 19. По словам женщины, тот высадил ее ребенка из-за недостатка средств на карте. Все случилось вечером 27 января 2022 года на остановке на пересечении улиц XXII Партсъезда и Ставропольской.

В департаменте транспорта Самары сообщили, что высаживать детей запрещено, и попросили МП «ТТУ» разобраться в случившемся. В ответ представители перевозчика заявили, что ребенка из трамвая не высаживали.

— При оплате проезда на карте не оказалось денег. Кондуктор предложил оплатить любым другим способом. Чтобы не ждать, он ушел обилечивать пассажиров в другой вагон. По возвращении мальчика в первом вагоне уже не было, — отметили в ТТУ.

Однако мать ребенка настаивает на обратном. По ее словам, сын пришел домой весь в слезах. Ему пришлось идти домой пешком, и он сильно замерз. Мальчик рассказал, что кондуктор в грубой форме потребовал выйти из салона. Поэтому ребенок и покинул трамвай.