СОФЖИ построит новый ЖК на 19 км Московского шоссе в Самаре к 2026 году

В микрорайоне разместят два детсада, школу и поликлинику / Фото: СОФЖИ

В Самаре скорректировали проект планировки территории на 19 км Московского шоссе в Кировском районе. Речь идет о площадке, где раньше располагался военный городок № 94. Теперь там хотят построить новый жилой район.

Застройщиком выступает Самарский областной фонд жилья и ипотеки. Он намерен возвести на земельном участке площадью 9,7 га ЖК «Кислород». Работы стартуют уже весной 2022 года. Первую очередь жилья планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2023-го.

— На месте бывшей воинской части появится современный микрорайон с двумя детскими садами, магазинами и общеобразовательной школой на 825 мест. Также там будет построена амбулаторная поликлиника, — сообщили в СОФЖИ.

Проект также предусматривает строительство двух новых улиц. Они будут иметь выход на Московское и Ракитовское шоссе. Срок завершения всех работ — 2026 год.