В Самаре ищут 16-летнюю девушку в летней одежде

Девушку в последний раз видели 30 января 2022 года. Фото: "ЛизаАлерт"

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» разместил информацию о поиске пропавшей 16-летней Евы Карташовой в Самаре. С 30 января 2022 года местонахождение подростка неизвестно.

Ева ростом примерно 155 см, среднего телосложения. Волосы у девушки светло-русые, глаза голубые. В последний раз подростка видели 30 января 2022 года, она была одета в черную футболку и черно-белые летние брюки.

Волонтеры просят всех, кто владеет информацией о местонахождении Евы Карташовой, обратиться по телефону горячей линии «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-53 или по телефону 112. Также волонтеры просят помощи добровольцев, которые смогут оказывать информационную поддержку и принимать участие в выездных поисках пропавшей.