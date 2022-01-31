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Происшествия31 января 2022 9:39

В Самаре у дома на Партизанской мужчину расстреляли из пистолета

Пострадавший получил две огнестрельные раны левого бедра
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Сейчас по факту происшествия проводится проверка

Сейчас по факту происшествия проводится проверка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу 29 января, примерно в 22:30, в больницу имени Семашко в Самаре на скорой помощи привезли 44-летнего местного жителя. Мужчину доставили от дома на улице Партизанской, где он проживает. Именно там в него стреляли.

— Ему диагностировали травмы головы и две огнестрельных раны левого бедра. Как объяснил пострадавший, неизвестный выстрелил в него из травматического пистолета в ходе конфликта, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Потерпевший уже отпущен домой. Информацию о пациенте медики передали в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.