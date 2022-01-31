В Самаре у дома на Партизанской мужчину расстреляли из пистолета

Сейчас по факту происшествия проводится проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу 29 января, примерно в 22:30, в больницу имени Семашко в Самаре на скорой помощи привезли 44-летнего местного жителя. Мужчину доставили от дома на улице Партизанской, где он проживает. Именно там в него стреляли.

— Ему диагностировали травмы головы и две огнестрельных раны левого бедра. Как объяснил пострадавший, неизвестный выстрелил в него из травматического пистолета в ходе конфликта, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Потерпевший уже отпущен домой. Информацию о пациенте медики передали в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.