Самарцам показали, как в январе 2022 года строят 28-этажный дом на пересечении Карла Маркса и Митирева

Дом будет сдан в 2024 году Фото: принтскрин видео.

Самарский видеоблогер Сергей Бобин показал, что происходит на месте строительства многоэтажного дома на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Георгия Митирева. Самарцам показали, как происходит строительство высотки в январе 2022 года.

Новый дом строят прямо во воре других жилых домов. Строительством занимается специализированный застройщик «Великран-Инвест», который входит в состав «Трансгруза». На участке возведут 28-этажный дом, парковку на 240 мест, детскую и спортивную площадки.

В доме будет 144 однокомнатных квартир, 47 двухкомнатных, 47 трехкомнатных и две четырехкомнатные квартиры площадью 147 квадратных метров. «Трансгруз» получил разрешение на строительство в конце сентября этого года. Предполагаемый срок сдачи объекта – третий квартал 2024 года.