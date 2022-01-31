В Самарской области в январе 2022 года начали прививать детей от коронавируса

В регион доставили 1920 вакцин для подростков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце января 2022 года в Самарскую область прибыла первая партия вакцины от коронавируса для детей. Детская вакцина — Гам-КОВИД-Вак-М («Спутник М») — предназначена для подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

- В Самарскую область привезли 1920 доз вакцины для детей. В ближайшее время ожидается доставка в медицинские организации. Вакцинация будет проходить также в детском корпусе СОКБ им. Середавина, - рассказали в областной клинической больнице.

Напомним, детская вакцина, как и «Спутник V» это вакцина с двумя компонентами, которые вводятся с интервалом в 21 день. В настоящее время в регионе наблюдается тяжелая эпидемиологическая ситуация с коронавирусом, фиксируется больше 2 тысяч заболевших в сутки.