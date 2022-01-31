Коронавирус подтвердился у 2 478 жителей Самарской области 31 января 2022 года

Это самый высокий суточный прирост с начала 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области новый антирекорд по суточному приросту больных коронавирусом. В понедельник, 31 января 2022 года, в регионе выявили 2 478 случаев заражения. Общее число теперь составляет 221 750.

По данным оперштаба, больше половины заболевших приходится на Самару. Здесь инфекцию подхватили 1 370 человек. На втором месте — Тольятти (223), на третьем — Кинель (256). Также по числу новых COVID-пациентов лидируют Сызрань (147), Новокуйбышевск (146) и Волжский район (127).

За минувшие сутки в больницы Самарской области госпитализировали 194 человека. Еще 1 497 жителям региона удалось побороть болезнь. Они закончили лечение и выписались с больничного. За все время победить коронавирус смогли 196 040 самарцев.

К сожалению, умерли 9 пациентов, у которых медики подтвердили КВИ. Всего с начала пандемии в губернии зафиксировали 6 693 летальных случая.