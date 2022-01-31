54-летний мужчина погиб и трое пострадали в столкновении «Опеля» и «Приоры» под Самарой

Серьезная авария произошла утром в понедельник Фото: СОЦСЕТИ

Утром, 31 января 2022 года, на 153 км автодороги Самара-Бугуруслан произошло серьезное ДТП, в котором один человек погиб и трое пострадали. Лобовое столкновение «Опеля» и «Приоры» произошло на въезде в город Похвистнево Самарской области.

Автомобили отбросило с дороги на обочину Фото: СОЦСЕТИ

По предварительным данным, 31-летний водитель на автомобиле «Опель Астра» выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «Лада Приора». Столкновение было настолько сильным, что оба автомобиля отбросило с дороги в кювет.

Виновник аварии выжил Фото: СОЦСЕТИ

В результате аварии до приезда медиков скончался 54-летний пассажир «Опеля». Еще один пассажир виновника трагедии, а также водитель и пассажир отечественной легковушки были госпитализированы в больницу с различными травмами.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Выясняются все причины и обстоятельства аварии.