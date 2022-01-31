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Происшествия31 января 2022 11:44

В Тольятти трое парней избили агента по недвижимости

На мужчину напали рано утром на улице Тополиной
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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Сейчас расследование продолжается

Сейчас расследование продолжается

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

23 января, примерно в пять часов утра, на улице Тополиной в Тольятти было совершено нападение на 50-летнего Александра П. Мужчину избили трое неизвестных парней.

— Пострадавший рассказал, что не знает своих обидчиков. Он запомнил, что всем им на вид 18-20 лет, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

29 января по факту нанесения побоев было возбуждено уголовное дело. В причинах случившегося сейчас разбираются полицейские. Подозреваемых пока нет. Расследование продолжается.

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