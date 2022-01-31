В Тольятти трое парней избили агента по недвижимости

Сейчас расследование продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

23 января, примерно в пять часов утра, на улице Тополиной в Тольятти было совершено нападение на 50-летнего Александра П. Мужчину избили трое неизвестных парней.

— Пострадавший рассказал, что не знает своих обидчиков. Он запомнил, что всем им на вид 18-20 лет, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

29 января по факту нанесения побоев было возбуждено уголовное дело. В причинах случившегося сейчас разбираются полицейские. Подозреваемых пока нет. Расследование продолжается.