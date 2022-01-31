Виталий Стадников - один из главных защитников исторического центра Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре градозащитники создали петицию в поддержку архитектора Виталия Стадникова. По опубликованному на сайте облправительства проекту постановления авторитетного урбаниста и еще 17 человек собираются вывести из состава Градостроительного совета. В Самарском региональном отделении ВООПИиК опасаются, что удаление из состава градсовета Виталия Стадникова, который нередко критиковал сомнительные решения по застройке Самары, негативно отразится на облике города.

- Виталий Стадников – активный участник градсовета, авторитетный урбанист федерального уровня, бывший главный архитектор Самары и экс-советник губернатора, - отмечают авторы петиции. – Его знания в сфере городских проблем, документов планирования и охраны наследия неизменно повышают качество документации, представляемой на Градосоветы. Его критика всегда конструктивна и выявляет халтуру. Именно его усилиями в Самаре сохранена и восстановлена Фабрика-кухня, где скоро откроется филиал Третьяковской галереи. Это опрометчивое решение - вывести из состава градсовета главного идеолога проекта исторического поселения и одного из авторов его градостроительных регламентов, истинного фаната той самобытной Самары.

Авторы петиции отмечают, что исключение Виталия Стадникова из состава Градсовета приведет к резкому ухудшению качества представляемых проектов.

- Все проекты в историческом поселении, представленные 30 ноября 2021 года на заседании секции градсовета, не соответствуют режимам зон охраны и правилам землепользования и застройки (ПЗЗ), - приводят пример авторы петиции. – Эти проекты направлены только на быструю прибыли застройщиков, а не на гармоничное развитие города.

Авторы петиции требуют не только оставить Виталия Стадникова в составе градсовета, но и обязать застройщиков согласовывать все выносимые туда заявки с управлением по охране объектов культурного наследия. Также градозащитники требуют, чтобы все выносимые на градсовет заявки находились в публичном доступе.