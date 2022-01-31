В музее Алабина начнут продавать сувениры с легендарным самарским роботом

Жители и гости Самары смогут приобрести в том числе и такие кружки. Фото: Социальные сети музея им. Алабина.

1 февраля 2022 года в Самарском областном историко-краеведческом музее имени П. В. Алабина в продажу поступят новые виды сувенирной продукции. Об этом сообщили на официальной странице музея в Facebook.

Для покупки станут доступны сразу две линейки исторических сувениров: с изображением игрушечного робота, которого производил завод “Прогресс” в 1980-е, а также с основателем музея Петром Алабиным. Самарцы и гости смогут приобрести кружки, футболки и сумки с качественными принтами по доступным ценам.

Сотрудниками музея ведется работа над новой коллекцией сувенирной продукции и интернет-магазином с возможностью доставки. Также в скором времени ожидается расширение книжного ассортимента.

Напомним, что музей работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00, а в четверг — с 13:00 до 21:00. Помимо постоянной экспозиции, в музее сейчас проходят сразу четыре выставки: «Пермские Боги», «Сад Дианы», «Живые системы» и «Константин Головкин. Как жить в провинции».