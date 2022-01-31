СОФПИЖС проиграл суд региональному Минстрою за землю в Горелом Хуторе

Арбитраж отклонил иск застройщика к региональному правительству Фото: Ольга НОВИКОВА

Арбитражный суд Самарской области поставил точку в споре между СОФПИЖС на селе и региональным министерством строительства. Разногласия возникли из-за земельного участка в поселке Горелый Хутор Красноглинского района.

Из материалов дела следует, что в 2015 году Минстрой и СОФПИЖС заключили договор аренды территории площадью почти 105 тысяч кв. м. Срок его действия составлял 5 лет. За это время фонд обязался заняться комплексным освоением территории — построить новые жилые дома. Однако приступить к задуманному он так и не смог.

Изначально земельный участок находился в зоне Ж-3 (среднеэтажная жилая застройка в 3-6 этажей). Однако в конце 2019 года решением гордумы зонирование изменили на ПК-1 (предприятия и склады 4-5 классов вредности) и Ж-1 (малоэтажная застройка индивидуальными домами). Поэтому СОФПИЖС не мог использовать данную площадку, однако аренду исправно платил.

Представители фонда обратились в арбитраж и потребовали, чтобы Минстрой провел перерасчет арендной платы. То есть сумму в 7,3 млн рублей, которую ранее внесла организация, принять в качестве авансового платежа с даты внесения изменений в ПЗЗ Самары. Также они попросили продлить договор на 4 года 8 месяцев и 18 дней — на срок, в который СОФПИЖС не мог использовать участок. Однако в дальнейшем от этих притязаний истец отказался.

На минувшей неделе арбитражный суд Самарской области рассмотрел дело и отказал фонду в иске. Служители Фемиды посчитали его требования необоснованными. Между тем у СОФПИЖС еще есть шанс обжаловать данное решение. Он может направить соответствующее заявление в 11-й арбитражный апелляционный суд.