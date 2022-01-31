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Общество31 января 2022 13:03

В Самаре из-за перепада температур усилили контроль за очисткой улиц и крыш

За сутки вывезли 6 тысяч тонн снега
Алена ПРОВКИНА
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В Самаре усилили контроль за очисткой улиц

В Самаре усилили контроль за очисткой улиц

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре из-за осадков и потепления наращивают темпы уборки улиц и крыш от снега. На еженедельном общегородском совещании обсудили погоду и усиление работы коммунальных служб.

В январе выпало 161,7% от месячной нормы осадков. Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко отметил, что важно проводить своевременные работы, особое внимания уделяя сходу снега с крыш. Планируют огородить территории возле домов, где снег до сих пор не убрали.

Помимо этого в дневную смену на улицах работают 3 338 уборщиков, среди которых дворники, дорожные рабочие, сотрудники муниципальных предприятий. За последние сутки – с 30 на 31 января – сотрудники коммунальных служб вывезли почти 6 тысяч тонн снега и израсходовали 368 тонн реагентов.

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