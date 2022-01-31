В Самаре переработали более 3 000 елок после новогодних праздников

Елки переработали в щепу. Фото: правительство Самарской области

В Самаре акция по переработке новогодних елок побила рекорд двух прошлых лет. Удалось собрать более 3 000 деревьев.

После новогодних праздников деревья выбрасывают в мусорные контейнеры. В Самарской области приняли решение перерабатывать елки в щепу и давать им «вторую жизнь». В 2022 году побили рекорд сдачи хвойных деревьев. Из трех тысяч елок получилось 60 кубометров щепы.

Первую партию переработанного сырья направили в конюшню в Курумоче, где содержат 65 лошадей. Щепу рассыпали по территории крытого манежа. Также все желающие смогут забрать оставшееся сырье по адресу: Сердобская, 8. На заднем дворе офиса стоит специальный контейнер.