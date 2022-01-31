Житель Самары приехал забрать купленный телевизор и прихватил чужую сушилку

Похититель скрылся на автомобиле Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре из общего коридора дома на улице Георгия Димитрова пропала сушильная машина. Хозяйка техники — 38-летняя местная жительница — оценила ущерб в более чем 34 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудникам уголовного розыска удалось выяснить, что предполагаемый злоумышленник передвигался на автомобиле. Оперативники установили личность воришки. Им оказался ранее несудимый житель Самары 1980 года рождения.

Мужчина признался в содеянном и рассказал, что приехал забрать телевизор, который купил на сайте бесплатных объявлений. Выходя из подъезда, ему на глаза попалась сушильная машина. Он прихватил ее с собой, загрузил в авто и уехал. После этого самарец разобрал технику на детали и продал.

Документы дела переданы в суд. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.