Детям и подросткам запретили ходить в театры в Самарской области из-за коронавируса

Детям и подросткам пока нельзя ходить в музеи и театры Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Самарской области детям, подросткам и всем молодым людям младше 18 лет временно запретили ходить в театры. Такое решение приняли во время заседания регионального оперштаба.

- Дети и подростки в возрасте до 18 лет с 1 февраля (на две недели с возможностью продления) не смогут посещать учреждения культуры, - говорится в сообщении с трансляции оперштаба.

Такие ограничения вводятся из-за резкого роста заболевших коронавирусом, а также новых случаев заражения штаммом «омикрон».

В последнее время фиксируют рост заболеваемости в разных возрастных группах, в том числе, среди детей и подростков. Ситуацию осложняют также появляющиеся случаи гриппа.

Также стало известно, что пансионаты и детские дома региона переходят в режим обсервации.