Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье31 января 2022 14:21

Детям и подросткам запретили ходить в театры в Самарской области из-за коронавируса

Ограничения пока вводятся на две недели
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Детям и подросткам пока нельзя ходить в музеи и театры

Детям и подросткам пока нельзя ходить в музеи и театры

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Самарской области детям, подросткам и всем молодым людям младше 18 лет временно запретили ходить в театры. Такое решение приняли во время заседания регионального оперштаба.

- Дети и подростки в возрасте до 18 лет с 1 февраля (на две недели с возможностью продления) не смогут посещать учреждения культуры, - говорится в сообщении с трансляции оперштаба.

Такие ограничения вводятся из-за резкого роста заболевших коронавирусом, а также новых случаев заражения штаммом «омикрон».

В последнее время фиксируют рост заболеваемости в разных возрастных группах, в том числе, среди детей и подростков. Ситуацию осложняют также появляющиеся случаи гриппа.

Также стало известно, что пансионаты и детские дома региона переходят в режим обсервации.

0