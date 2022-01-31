Театры кукол и детские библиотеки переходят на онлайн-режим в Самарской области

Детские библиотеки переходят на онлайн-режим в Самарской области Фото: Олег ЗОЛОТО

В Самарской области во время заседания регионального оперштаба приняли решение перевести театры кукол и детские библиотеки региона на режим работы в формате онлайн.

Такое решение связано с ростом заболеваемостью коронавирусом. В регионе наблюдается резкий рост, когда ежедневно находят более двух тысяч новых случаев, а также фиксируют заражения штаммом «омикрон».

Рост фиксируют, в том числе, среди детей и подростков, поэтому вводят соответствующие ограничения. Так, ранее сообщалось, что всех, кто младше 18 лет, временно не будут пускать театры м музеи, а пансионаты и детские дома переходят в режим обсервации.