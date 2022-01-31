В Самарской области выявили 154 новых случаев заражения «омикроном»

Новые случаи заражения «омикроном» нашли в Самарской области
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области выявили 154 новых случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон», сообщили в понедельник, 31 января, на региональном оперштабе.
Новый штамм распространяется активнее и может заразить больше людей. Его особенностью является более быстрое течение болезни, а пневмония развивается гораздо реже. Вместе с тем, есть риск обострения хронических заболеваний, особенно у людей старше 60 лет.
В Самарской области уже неоднократно фиксировали новые случаи заражения «омикроном», а также резкий рост новых случаев коронавируса в целом.
Из-за роста заболеваемости в регионе снова вводят ряд ограничений, среди них запрет на посещение музеев и театров для детей и подростков, а также перевод на онлайн-режим работы детских библиотек и театров кукол.