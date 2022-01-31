В Самарской области выявили 154 новых случаев заражения «омикроном»

Новые случаи заражения «омикроном» нашли в Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области выявили 154 новых случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон», сообщили в понедельник, 31 января, на региональном оперштабе.

Новый штамм распространяется активнее и может заразить больше людей. Его особенностью является более быстрое течение болезни, а пневмония развивается гораздо реже. Вместе с тем, есть риск обострения хронических заболеваний, особенно у людей старше 60 лет.

В Самарской области уже неоднократно фиксировали новые случаи заражения «омикроном», а также резкий рост новых случаев коронавируса в целом.

Из-за роста заболеваемости в регионе снова вводят ряд ограничений, среди них запрет на посещение музеев и театров для детей и подростков, а также перевод на онлайн-режим работы детских библиотек и театров кукол.