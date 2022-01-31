В Самаре составили еще 60 протоколов на «антимасочников»

Проверки проходят ежедневно. Фото: городская администрация

В Самаре в общественных транспортах продолжают привлекать к административной ответственности. За прошлую неделю составлено 60 протоколов на «антимасачников».

Контролеры и полиция проверяют пассажиров на наличие масок в автобусах. Рейды начались еще осенью 2020 года. За это время оформили уже 1 150 административных материалов. Только за прошлую неделю составили 60 протоколов – это новый антирекорд. Еще не все пассажиры ответственно подходят к мерам безопасности в период пандемии.

Наказание грозит тем, кто отказывает носить маски в общественном транспорте. «Антимасочников» просят сразу же покинуть салон и сесть в полицейскую машину. Проверки проводят ежедневно. Нарушителя ждет штраф на сумму до 30 тысяч рублей, а при повторном преступлении – 50 тысяч рублей.