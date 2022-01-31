В Тольятти администрация взыскала с подрядчиков более 5 миллионов рублей

Подрядчики окажутся в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти администрация получила более 5 миллионов рублей издержки за невыполненную работу подрядчиков. Они сообщили ложные сведения о строительстве детского сада.

По данным следствия, руководители двух подрядных организаций получили деньги после заключения контракта. Подрядчики должны были построить здание детского сада №210 «Ладушки». Из бюджета выделили более 13 миллионов, которые поступили на расчетные счета руководителей.

Свою работу они не выполнили. Администрация взыскала с подрядчиков более 5 миллионов рублей. Им назначили наказание в виде 3 лет и 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.