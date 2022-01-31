В Самарской области жители пожаловались на очередь в медсанчасть

Многих не смогли принять в этот день. Фото: социальные сети

В Самарской области жители выложили фотографию длинной очереди в медико-санитарную часть ВАЗа. По полученному сообщению, в ней было более 400 человек. Многих пациентов не смогли принять.

- Более сотни из них сегодня не приняли, - пишут пользователи.

Очевидцы сообщают, что в очереди находилось 434 человека. Из-за наплыва пациентов, прием смогли возобновить только утром, с 8:00. Больничные, по словам жителей, будут оформлять задним числом. Многие из-за высокой температуры, симптомов простуды и ОРВИ не вышли на работу в понедельник. Пока нет официального ответа учреждения.