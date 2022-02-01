Движение по пяти участкам трасс возобновили в Самарской области утром 1 февраля 2022 года

Запрет на движение касался грузовиков и маршрутного транспорта

В Самарской области отменили временное ограничение движения на пяти участках федеральных трасс. Запрет на проезд сняли утром во вторник, 1 февраля 2022 года.

— Ограничение движения для грузового и маршрутного транспорта отменено с 6:00 1 февраля 2022 года. Поступил соответствующий распорядительный акт от ФКУ «Поволжуправтодор», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, трассы закрыли накануне вечером из-за ухудшения погоды. На регион обрушились порывистый ветер и низовая метель. Видимость на дорогах сильно снизилась. Поэтому грузовикам и автобусам временно запретили ездить по следующим участкам: с 0 по 165 км Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград, с 981 по 1194 км М-5 «Урал», с 136 по 209 км Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск (Ульяновск — Димитровград — Самара), с 29 по 132 км М-5 «Урал» на подъезде к Оренбургу и с 23 по 172 км А-300 Самара — Большая Черниговка. Сейчас они вновь доступны для проезда.