Маршруты автобусов № 1, 50, 51 временно изменили в Самаре 1 февраля 2022 года

Автобусы № 1, 50 и 51 пока ходят только до А/с Красная Глинка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре автобусы трех маршрутов временно изменили схемы движения. С 9 часов утра вторника, 1 февраля 2022 года, по скорректированной схеме курсируют автобусы № 1, 50 и 51. Все они ездят в сторону поселка Красная Глинка.

— Маршруты № 1, 50 и 51 следуют до остановки «А/с Красная Глинка». Это связано с неудовлетворительным дорожным покрытием на разворотной площадке по улице Батайской, — сообщили в твиттере представители компании «СамараАвтоГаз».

Напомним, в ночь на 1 февраля на Самару и область обрушились сильная метель и порывистый ветер. Дороги завалило снегом. Видимо, спецтехника до разворотной площадки пока еще не добралась. Автобусы вернутся на прежние маршруты, когда дорогу расчистят от снега.