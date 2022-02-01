Интеллектуальную транспортную систему внедрят за 1,69 млрд рублей в Самарской области к 2024 году

Умная система позволит бороться с пробками на дорогах Самарско-Тольяттинской агломерации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область получила 1,69 млрд рублей из федеральной казны на развитие интеллектуальной транспортной системы. Ее планируют внедрить в Самарско-Тольяттинскую агломерацию в течение ближайших трех лет — в 2022-2024 годах. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Подрядчик уже найден. Необходимое оборудование на дорогах губернии установит ПАО «Ростелеком». Планируется смонтировать следующие системы: 12 дорожных контролеров и 5 метеостанций, 18 динамических табло и знаков с информацией о погоде и дорожной обстановке (четыре поста появятся в Самаре).

Кроме того, власти намерены дооснастить подсистему светофорного управления — установить 240 дорожных контролеров (181 — в Самаре и 38 — в Тольятти). Также планируется создать подсистемы директивного и косвенного управления транспортными потоками, центр обработки данных и центр диспетчеризации, мониторинга и управления. Всего будет сформировано 385 постов мониторинга: 376 — в Самаре, 69 — в Тольятти.

Предполагается, что интеллектуальная система позволит бороться с пробками и оптимизировать транспортные потоки. Для ее внедрения решили создать специальную рабочую группу. В нее войдут представители профильных ведомств.