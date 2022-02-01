Самарцы стали чаще разводиться

Разводов стало больше Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Жители Самары в 2021 году стали чаще разводиться. Росстат поделился новыми данными - так вот, в прошлом году развод оформили 13925 пар - это на 1163 случая больше, чем в 2020 году. Браков, впрочем, тоже стало больше - на 3050 случаев. Всего же поженились 19591 пар. Делать выводы из эти цифр социологи не рекомендуют. Вполне вероятно, что все дело только в том, что в пандемию несколько раз менялся режим работы ЗАГСов. Хотя, наверняка, в доле разводов есть и те случаи, когда супруги не пережили долгого нахождения рядом друг с другом или же брак не перенес потерь - работы, зарплаты и прочего.

Также в Росстате поделились данными о числе родившихся и умерших. За год появилось на свет 27535 новорожденных, скончались 57 757 человек. Естественная убыль населения составила 30222 человека - это больше почти на шесть тысяч, чем в прошлом году.

По ПФО Самарская область впереди по многим показателям. По числу разводов мы на третьем месте после Башкортостана и Татарстана, тоже самое - по количеству браков.

По естественной убыли населения мы на третьем месте, но после Нижегородской и Саратовской областей. Здесь этот показатель составил 36816 тысяч и 30672 тысячи человек.

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