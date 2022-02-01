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Происшествия1 февраля 2022 8:52

46-летний житель Самары украл велосипед, но далеко не уехал

Велосипед престижной марки вернули владельцу
Максим ВЕБЕР
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Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования в Октябрьском районе города Самары, получил информации о краже велосипеда престижной марки в районе улицы Ерошевского. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии в Самарской области.

В сообщении были указаны в том числе и приметы подозреваемого. Неподалеку от места происшествия был задержан 46-летний житель Самары, внешность которого совпадала с разыскиваемым. Ранее судимый самарец во время беседы с сотрудниками вневедомственной охраны признался в содеянном.

Похищенный велосипед изъяли и вернули владельцу. Мужчину передали сотрудникам полиции, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Теперь воришке грозит до пяти лет лишения свободы.

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