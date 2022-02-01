Пассажира легковушки зажало в салоне после ДТП с грузовиком под Тольятти

ДТП произошло из-за плохих погодных условий / Фото: ПСС Самарской области

Во вторник, 1 февраля 2022 года, в Ставропольском районе произошло серьезное ДТП. Около села Русская Борковка столкнулись грузовик и легковушка. Пассажир последней оказался зажат в салоне.

— По предварительным данным, причиной столкновения во встречном направлении послужили сложные погодные условия. Пассажир малолитражки получил серьезные травмы. Чтобы извлечь его из автомобиля, понадобилась помощь спасателей, — сообщили в ПСС Самарской области.

В 10:17 на место направили дежурный поисково-спасательный отряд Тольятти. Чтобы достать пассажира из покореженной машины, ушло около часа. В 11:30 пострадавшего передали медикам скорой помощи. Те увезли его в ближайшую больницу.

На месте ДТП также работали сотрудники полиции и МЧС. Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.