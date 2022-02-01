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Происшествия1 февраля 2022 10:25

В Самаре водитель на «Калине» сбил перебегавшую дорогу женщину

Пешеход пересекала проезжую часть на красный сигнал светофора
Алена Тушканова
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Полицейские разбираются в деталях ДТП

Полицейские разбираются в деталях ДТП

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 31 января 2022 года, в Самаре произошло ДТП. Примерно в 17:30 на проспекте Ленина парень за рулем легковушки сбил женщину-пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.

По предварительным данным, 21-летний парень на автомобиле «Лада Калина» двигался в районе дома № 2 по проспекту Ленина, не соблюдая скоростной режим. В пути он наехал на 56-летнюю женщину, которая перебегала дорогу по пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

В результате ДТП пешеходу потребовалась помощь медиков. Женщину госпитализировали в одну из городских больниц. Полицейские сейчас продолжают устанавливать детали ДТП. Проводится проверка.

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