В Самаре водитель на «Калине» сбил перебегавшую дорогу женщину

Полицейские разбираются в деталях ДТП Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 31 января 2022 года, в Самаре произошло ДТП. Примерно в 17:30 на проспекте Ленина парень за рулем легковушки сбил женщину-пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.

По предварительным данным, 21-летний парень на автомобиле «Лада Калина» двигался в районе дома № 2 по проспекту Ленина, не соблюдая скоростной режим. В пути он наехал на 56-летнюю женщину, которая перебегала дорогу по пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

В результате ДТП пешеходу потребовалась помощь медиков. Женщину госпитализировали в одну из городских больниц. Полицейские сейчас продолжают устанавливать детали ДТП. Проводится проверка.